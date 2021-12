Geen grote bestellingen bij traiteurs, mensen lijken kerst en nieuw enkel met familie te gaan vieren

En om af te sluiten blikken we al even vooruit naar morgen. Want dan is het Black Friday, een dag waarop zowat alle winkels grote kortingen geven. Ook bakker Gerry Uyttendaele uit Eksaarde bij Lokeren springt mee op de kar. Al geeft hij wel meteen een eigen twist aan het Amerikaanse concept. Hij pakt namelijk uit met een Black Vlaaiday. Wie één vlaai koopt, krijgt er één gratis. Wie wil proeven, moet er snel bij zijn. Want op is op.