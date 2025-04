Geen grote 1 mei-viering van Vlaams Belang in Ninove door gezondheidsproblemen van burgemeester Guy D'haeseleer

Nog in Ninove gaat de grote 1 mei-viering van Vlaams Belang niet door. Dat heeft de partij beslist omdat burgemeester Guy D'haeseleer nog altijd in het ziekenhuis ligt. Vlaams Belang houdt al verschillende jaren een grote 1 mei-meeting op de Dag van de Arbeid. Vaak gebeurt dat op symbolische plaatsen. Zoals in Vilvoorde, naar aanleiding van de sluiting van de Renault-fabriek. Normaal zou de partij dit jaar 1 mei vieren in Ninove, waar Vlaams Belang voor het eerst in de geschiedenis een burgemeester heeft. Er was al een locatie vastgelegd voor bijna 600 partijgenoten. Maar die viering heeft de partij nu geannuleerd, omdat het nog altijd niet goed gaat met Guy D'haeseleer. Hij moet zo snel mogelijk een nieuwe lever krijgen.