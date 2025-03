Geen gratis wifi meer in Sint-Niklase binnenstad

In Sint-Niklaas heeft het stadsbestuur beslist om het publieke wifi-netwerk in de binnenstad niet langer aan te bieden. Sinds acht jaar al biedt de stad op een aantal locaties gratis wifi aan. Nu is dat niet meer nodig, zegt het bestuur, want bijna iedereen heeft een eigen data-abonnement. En de tarieven zijn ook betaalbaar. Door de dienst af te schaffen bespaart de stad 65.000 euro in totaal voor de komende vier jaar. Maar oppositiepartij Groen betreurt de beslissing. Volgens Groen maken vooral kwetsbare groepen zoals jongeren en nieuwkomers gebruik van de gratis wifi. De dienst werd intensief gebruikt, met piekmomenten rond de middagpauze en na schooltijd. Vooral bij de bushalte op het Stationsplein, waar veel jongeren samenkomen, was het netwerk populair.