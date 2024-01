Geen FCV Dender tegen Seraing dit weekend, het bevroren terrein is onbespeelbaar

Het winterweer heeft ook een impact op de sport. Zo worden er dit weekend geen wedstrijden gespeeld in het amateurvoetbal. Dat hebben de KBVB en Voetbal Vlaanderen beslist. Het gaat om alle jeugdmatchen en wedstrijden in alle provinciale en lagere reeksen. Ook de wedstrijden in Eerste Nationale zijn afgelast. Sporting Lokeren-Temse zal dit weekend dus niet afzakken naar La Louvière voor de topper in die reeks. Tenzij beide ploegen nog een andere datum overeenkomen wordt de wedstrijd verplaatst naar woensdag 20 maart. En daar is op sociale media wel wat ongenoegen over. Want voor vele fans is een verplaatsing in de week naar het verre La Louvière onmogelijk; en zal Lokeren-Temse het wellicht moeten doen met een pak minder meereizende fans.