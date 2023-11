Geen extra veiligheidsmaatregelen voor Houtem Jaarmarkt na schietincidenten in de gemeente

In Sint-Lievens-Houtem worden er geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen voor Houtem Jaarmarkt, komend weekend. Dat heeft de burgemeester beslist na een risico-overleg met de gouverneur, het parket, de politie en alle betrokken diensten. De gemeente werd op korte tijd twee keer geconfronteerd met schietincidenten. Het meest dramatische feit is de moord op de advocate Claudia Van Der Stichelen. Zij werd in koelenbloede neergeschoten bij haar thuis. De dader is nog steeds niet gevat. Eén week na de moord vond er nog een tweede schietincident plaats. Een Russische man werd neergeschoten voor zijn deur, en ook die dader is nog voortvluchtig. Er is geen link tussen beide incidenten, en daarom worden er ook geen extra maatregelen genomen. De burgemeester benadrukt wel dat er veel politie zal zijn, en dat de bezoekers van de jaarmarkt zich geen zorgen hoeven te maken.