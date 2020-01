In Aalst is de laatste rechte lijn richting carnaval ingezet. De Oilsjteneers weten sinds vanochtend vroeg wie de nieuwe Prins is van de stad. Yvan De Boitselier haalde het op alle fronten van zijn ijzersterke tegenstander Werner Kinoo. Zowel bij de vast proef, de punten van de jury en de sms-voting trok hij aan het langste eind. Het is voor Yvan de eerste keer, na drie pogingen, dat hij de scepter mee naar huis neemt. Eerder deed hij al een gooi naar de titel in 1991 en in 2000. Yvan treedt als Prins Carnaval in de voetsporen van zijn vader én grootvader. De De Boitseliers zijn zo de eerste Aalsterse familie met drie generaties prinsen.