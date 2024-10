Geen Champions League voor Asterix Avo Beveren na verlies tegen Servische Tent Obrenovac

In het volleybal heeft Asterix Avo Beveren zich gisteren tegen het Servische Tent Obrenovac niet kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Nadat het vorige week in Beveren verloor met 3-1 van de Servische grootmacht, kon Asterix Avo ook in de terugmatch geen vuist maken. Met 25-13, 25-19 en 25-20, verloren de Galliërs met duidelijke 3-0 cijfers. Zo speelt Asterix Avo niet voor het tweede jaar op rij de groepsfase van de Champions League, maar moet het tevreden zijn met de CEV Cup. In de zestiende finale nemen ze het daarin op tegen het Belgische Tchalou, dat is de leider momenteel in de Belgische competitie.