Nieuws Geen cellen in Aalsterse buurgemeenten, Aalst kan niet langer problemen oplossen

De burgemeester van Aalst trekt aan de alarmbel. Hij vindt dat zijn politiekorps niet langer zomaar belast mag worden met het opvangen van mensen die gearresteerd worden in buurgemeenten. Het commissariaat van Aalst is het enige tussen Gent en Brussel dat 24 uur op 24 bemand is. Daarom brengen heel wat naburige korpsen verdachten naar Aalst. Maar de begeleiding ervan kost veel geld en energie.