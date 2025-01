Actiecomité protesteert tegen komst van megalomaan nieuwbouwproject in Sint-Niklaas: "8 bouwlagen is dat echt nodig?"

In de zaak van Francis Aerts is nu definitief beslist dat er geen cassatieberoep komt. De doodrijder Youri H. behoudt dus zijn straf van 4,5 jaar, wat betekent dat hij dit jaar nog kan vrijkomen.

De moeder van Francis Aerts staat al 14 dagen op rij in de regen op de brug over de E17 in Temse. De uitspraak komt hard aan bij haar en de naasten van Francis. Ze weten dat ze hun zoon niet terugkrijgen, maar kunnen zich niet neerleggen bij de beslissing van justitie. Daarom blijven ze doorvechten, met een petitie die al meer dan 13.000 keer ondertekend is, én met hun actie.