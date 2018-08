Geen buitenbad aan zwembad Aalst

Het nieuwe zwembad in Aalst zal dan toch geen buitenbad krijgen. In het oorspronkelijk ruimtelijk uitvoeringsplan was een buitenzwembad voorzien, maar na enkele bezwaren van buurtbewoners is dit nu uit het plan geschrapt. Bewoners uit de ruime omgeving vrezen overlast en mobiliteitsproblemen. Het schepencollege heeft begrip voor deze bezwaren en besluit het buitenzwembad dus niet te bouwen. Voorstanders van het buitenzwembad hebben ondertussen een Facebookpagina pro buitenzwembad in Aalst opgericht.