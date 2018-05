Geen bouwvergunning voor appartementencomplex in Meldert

Op het dak van de Aalsterse Sint-Paulus en OLV Ter Rozen kerk is vanmorgen een zonnepaneleninstallatie ingewijd. En dat onder het goedkeurend oog van Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie, en Monseigneur Van Looy, de Bisschop van Gent. Het project is uniek: het is nog maar de tweede zonnepaneleninstallatie op een kerk in Vlaanderen en het is de allereerste die rechtstreeks gefinancierd wordt door een coöperatie van parochianen en andere buurtbewoners.