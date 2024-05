Aan de ingang van woonzorgcentrum Egmont in Zottegem is deze ochtend een zwaargewonde voetganger gevonden. Het was rond 4 uur dat voorbijgangers het slachtoffer hadden opgemerkt. Zij verwittigden meteen de hulpdiensten en het slachtoffer werd zwaargewond weggevoerd naar het ziekenhuis. Mogelijk zou de voetganger zijn aangereden, en pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf. Een andere piste is dat het slachtoffer betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. De precieze omstandigheden van het ongeval worden op dit moment nog onderzocht. De Deinsbekestraat is al de hele dag afgesloten voor het verkeer. De politie en ook het CSI-team van het parket van Oost-Vlaanderen kwamen ter plaatse. Zowel het parket, als de lokale politie en de burgemeester geven momenteel geen commentaar in kader van het onderzoek.