In Appelterre, deelgemeente van Ninove, is gisteravond een historische woning helemaal uitgebrand. De ravage is enorm. Het Schutyzershof bestaat al sinds de 15de eeuw en is beschermd. De eigenaar was al bijna 10 jaar bezig met de restauratie van het gebouw. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Emotioneel is het een zware klap.