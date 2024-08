Geen Beveren 2020 meer bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen

In Beveren gaat de onafhankelijke lijst Beveren 2020 niet deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Beveren 2020 kwam tot stand kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en behaalde gemiddeld 8% van de stemmen, met uitschieters tot boven de 20% in de polderdorpen. De link met het succesvolle actiecomité Doel 2020 was van bij het begin duidelijk. Maar nu er onder meer een akkoord is rond het behoud van Doel, vindt het actiecomité een nieuwe deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen niet langer nodig. De twee gemeenteraadsleden blijven wel actief tot het einde van deze legislatuur. Maar ook daarna zal de actie voor leefbare deelgemeenten en voor het behoud van waardevol erfgoed blijven doorgaan, zegt de kernraad.