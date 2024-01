Geen Belgische titel voor Vanthourenhout, ploegmaat Iserbyt pakt de winst

Michael Vanthourenhout is er niet in geslaagd zich te kronen tot Belgisch kampioen veldrijden. De witte van Wetteren moest de titel laten aan z'n ploegmat Eli Iserbyt. Het was stevig ploeteren daar in de modder van het West-Vlaamse Meulebeke. Vanthourenhout rijdt lange tijd in een kopgroep van vier, tot Iserbyt beslist om ervandoor te gaan. Al snel is er een gat van een seconde of 20. En de West-Vlaming geeft die voorsprong niet meer af. Iserbyt is dus Belgisch kampioen. Vanthourenhout eindigt uiteindelijk derde.