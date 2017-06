Nieuws Geen asbest aangetroffen buiten site brandhaard in Koewacht

Er zijn geen sporen van asbest aangetroffen buiten de site van de brandhaard, na de brand op een boerderij in Koewacht. Dat blijkt uit de metingen van het asbestidentificatiebedrijf, dat werd aangesteld door het Stekens gemeentebestuur. Deze resultaten bevestigen het eerdere onderzoek van de brandweer. Zaterdagnacht gingen bij een brand in een opslagplaats van een boerderij, ook de asbesthoudende platen van het dak in vlammen op. Omdat de mogelijkheid bestond dat asbestvezels via de rookpluim konden neerdalen in het centrum van Koewacht, nam de gemeente een aantal maatregelen. Het stelde, hoewel het onderzoek van de brandweer geruststellend was, een gespecialiseerd bureau aan om de ruime omgeving van de rookpluim op asbestvezels te onderzoeken. Daarnaast vroeg de gemeente, in afwachting van de resultaten, aan de inwoners van Koewacht om hun voorzorgen te nemen. Enkel op de boerderij waar de brand plaatsvond, werden bij het onderzoek asbestvezels aangetroffen. De gemeente heeft de eigenaar verzocht om de besmette restanten van de brand op te ruimen en zijn eigendom te laten reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.