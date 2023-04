Geen afschaffing van deelsteps in Aalst, wel meer veiligheidsingrepen

Het Agentschap Wegen en Verkeer is vandaag begonnen met de renovatie van een brug in Waasmunster. De 50 jaar oude brug aan de Oude Heerweg over de E17 wordt omgevormd tot een ecoveloduct. Dat is een brug die enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers, en dieren. De brug ligt vlakbij het natuurgebied De Vaag. De brug verkeert in slechte staat en moest dringend gerenoveerd worden. Op vraag van de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos zijn auto's er in de toekomst niet meer welkom. De veilige ecologische verbinding over de E17 moet klaar zijn tegen de zomer.