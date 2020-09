Nieuws Geen Aalst Carnaval in februari 2021, maar heel misschien in juni

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De beslissing zindert nog altijd na in Aalst. Het wereldberoemde carnaval, één van de mooiste en grootste evenementen in onze streek, zal dit jaar niet doorgaan in februari. Dat heeft burgemeester Christoph D'Haese beslist. Het was een moeilijke beslissing, maar een noodzakelijke. Het ziet ernaar uit dat we tegen februari nog niet verlost zullen zijn van COVID-19. En als er al een vaccin zou zijn, dan is het wellicht nog niet voor iedereen beschikbaar. Het is dus onverantwoord om zo'n massa-evenement in die periode te organiseren. Dat blijkt ook uit tal van adviezen die de burgemeester heeft ontvangen. Volgend jaar op Valentijnsdag zal er dus geen stoet door de straten trekken. De 93ste editie wordt uitgesteld. Misschien naar de zomer, maar dat is op dit moment nog een wild idee.