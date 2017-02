Geen 4000 maar 9 mensen komen ontspannen wandelen met alpaca's

De pastoor van de Aalsterse deelgemeente Erembodegem gaat binnenkort een eredienst opdragen in het Aalsterse dialect. Pastoor Dirk Moereels haalt zijn inspiratie bij collega's, zoals u net kon horen. Op zondag 26 februari om half elf, dat is dus tijdens het carnavalsweekend, gaat hij voor het eerst de mis in het Aalsters voordragen. Dirk Moereels volgde vorig jaar nog de cursus 'Aalsters dialect' aan de Handelsschool in Aalst. Hij is ook opgegroeid in Aalst, heeft dan wel lange tijd in Gent en Erembodegem gewoond, maar het dialect is hij niet verleerd.