Geen 3 windturbines tussen Kruibeke en Temse

Wie alvast niet te spreken is over de fusieplannen van Kruibeke en Beveren, is oppositiepartij SamenVoorKruibeke. Jos Stassen, die van 2013 tot 2018 burgemeester was in Kruibeke, vindt het niet kunnen dat zijn partij, de grootste in de gemeente maar wel op de oppositiebanken, niet betrokken wordt bij de plannen. Hij vraagt zich af of de inwoners er wel achter staan.