Morgen ontvangt Beveren Union in de Croky Cup, het wordt een galawedstrijd voor een goed gevuld huis

Dan gaan we naar de Challenger Pro League. Want SK Beveren blijft daar verder timmeren aan de weg naar boven. De mannen van Wim De Decker klopten gisteravond de RSCA Futures met 0-2. Het was geen makkelijke partij voor geel-blauw, op een slecht bespeelbaar veld en een volledig lege Heizel. Maar het is Anthony Limbombe die met twee late doelpunten de wedstrijd in een definitieve plooi legt. De eerste is een knap afstandsschot. En de tweede is een snelle counter. Beveren staat nu in de middenmoot in het klassement. Maar alles staat daar heel dicht bij mekaar. Ook vorige week scoorde Limbombe al twee keer.