Gedumpte minnares rijdt in op vrouw van minnaar in Sint-Niklaas, familie is overtuigd: "Dit is poging tot moord"

Ook in Aalst wordt morgen de regenboogvlag gehesen. Maar een regenboogzebrapad komt er niet. Dat heeft het stadsbestuur vorig jaar in december al beslist. Daar was toen heel wat verontwaardiging over. Maar de burgemeester beloofde om na te denken over iets anders dan een zebrapad om aan de buitenwereld te laten zien dat Aalst tegen discriminatie is. We zijn nu bijna een half jaar verder, maar er is van die belofte nog maar weinig in huis gekomen, zo blijkt. In de stad vindt vanavond wel een debat- en filmavond plaats over gendergelijkheid.