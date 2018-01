Media en Cultuur Gedichten overal in Sint-Niklaas als aftrap van de Poëzieweek

Het is vandaag Gedichtendag, de start van de Poëzieweek, en als u in Sint-Niklaas woont, dan heeft u dat waarschijnlijk ook gemerkt. Want tientallen leerlingen van de middelbare school Heilige Familie zijn de stad ingetrokken, om zowat overal gedichten voor te lezen. In de bib, in rusthuizen en op de markt bijvoorbeeld.