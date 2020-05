Na meer dan twee maanden mogen de gevangenen in ons land weer bezoek krijgen. Door de coronacrisis was bezoek al die tijd verboden. Nu de overheid de maatregelen stukje bij beetje weer versoepelt, mogen partners, ouders of vrienden van gedetineerden weer de gevangenis binnen. Kinderen zijn nog niet toegelaten. En fysiek contact is strikt verboden.