Gedeputeerde An Vervliet (N-VA) wordt schepen in Lebbeke, Aalstenaar David Coppens trekt naar provincie

Een politiek bericht dan. Gedeputeerde An Vervliet zal zichzelf niet opvolgen in de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De Lebbeekse politica was sinds 2021 gedupeteerde voor onder andere recreatiedomeinen. Ze wordt vanaf volgende maand schepen in haar eigen gemeente, Lebbeke. Aalstenaar David Coppens, wordt wél gedeputeerde voor N-VA in de provincie. Hij was de voorbije jaren actief als voorzitter van de gemeenteraad in Aalst, en zal dat ook blijven. N-VA heeft 2 gedeputeerden in de coaltie met Vooruit en cd&v. Gedeputeerde Kurt Moens behoudt z'n post.