Gedaan met visjes drinken tijdens Krakelingen? Nieuwe codex van Ben Weyts legt de Geraardsbergse traditie aan banden

Onze berichtgeving over de malafide Britse klusjesdienst, die actief is in de Denderstreek, doet veel stof opwaaien. De Britten bellen aan bij u thuis en vragen of ze uw oprit of dak mogen poetsen. Ze voeren die wel taak uit, maar hun werk is ondermaats, en ze presenteren nadien een gepeperde rekening. En je moet meteen cash betalen. Alles wijst op oplichting. Bij de politie van Ninove liepen er de voorbije weken al een tiental klachten binnen. Ook vandaag zou de klusjesdienst op pad geweest zijn in de Aalstserse deelgemeente Hofstade. Op sociale media getuigen verschillende inwoners dat ze de klusjesdienst aan de deur hebben gehad. En er circuleren ook foto's. Er wordt gevraagd om niet in te gaan op hun voorstel. Ook Lieve D'Hollander kreeg bezoek van de firma. Gelukkig was ze op de hoogte, en ze wimpelde de mannen af.