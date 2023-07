Gedaan met stukke en losliggende tegels: Warande in Beveren wordt heraangelegd

Het wegdek in de Warande Shopping in Beveren wordt binnenkort heraangelegd. Eindelijk, want heel wat inwoners klagen al jaren over de slechte staat van de bestrating. Het bestuur wilde wel ingrijpen, maar stond machteloos omdat de Warande privédomein is. Het juridisch getouwtrek tussen eigenaars en aannemers over de verantwoordelijkheid bleef twaalf jaar lang aanslepen. Na een reeks gesprekken tussen de verschillende partners en de gemeente, is er eindelijk een akkoord, meldt bevoegd schepen Filip Kegels. Het volledige wegdek in Warande Shopping wordt binnenkort vervangen. De elgaan eruit, beton komplaats. Eind april volgend jaar moeten de werken al klaar zijn. Naast de wegenwerken, krijgen ook de winkels zelf een opfrisbeurt.