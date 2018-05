Gecoördineerde actie voor veiligere stations- en schoolomgevingen

Het was weer miserie op de baan vandaag, en dat had natuurlijk alles te maken met de problemen in de Kennedytunnel. Daar is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten, omwille van technische problemen met de verlichting. Dat zorgt voor heel wat verkeershinder, zowel op de E17 als op de ring rond Antwerpen, en op een aantal secundaire wegen in het Waasland. De verlichtingsarmaturen boven de beide rechter-rijstroken blijken op verschillende plaatsen los te komen. Het risico is te groot dat ze naar beneden zouden vallen. De werken zullen zeker nog tot morgen aanhouden. Rond de middag stonden er in beide richtingen al heel lange files. De Liefkenshoektunnel is intussen wel tolvrij gemaakt.