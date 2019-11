Gebroeders Cassiman zijn de nieuwe 4 Heemskinderen: "Verkiezing bleef spannend tot op het einde"

In Dendermonde zijn woensdagavond in het stadhuis de gebroeders Cassiman verkozen tot de 4 Heemskinderen van de editie 2020. Vijf gezinnen hadden zich kandidaat gesteld. Het winnende gezin zal 24 mei volgend jaar moeten vrijhouden, want dat is de dag van de Ros Beiaardommegang in Dendermonde. Dat is vandaag over exact 200 dagen. De Ommegang is werelderfgoed en vindt maar één keer in de tien jaar plaats. Voor de uitverkoren jongens is het dan ook een hele eer om verkozen te worden tot de Vier Heemskinderen. Ze zullen een hele dag door tienduizenden mensen toegejuicht worden, en ze staan voor altijd in het collectieve geheugen van de inwoners gegrift. Het gezin Cassiman was het enige dat aan bijna alle voorwaarden voldeed. Enkel aan de voorwaarde dat het gezin onafgebroken in Dendermonde moet hebben gewoond, werd niet voldaan. Aan dat criterium voldeed trouwens ook geen enkele van de andere kandidaten.