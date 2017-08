Mobiliteit en Verkeer Gebrekkige communicatie rond wegenwerken in Vrasene

Nog in Beveren, maar dan in deelgemeente Vrasene, zijn vandaag werken begonnen in de Kerkstraat. Dat is de hoofdbaan die dwars door het dorp loopt. De straat is door de werken twee dagen afgesloten voor alle autoverkeer, maar daar was blijkbaar niet iedereen vanop de hoogte. Er stonden wel al een paar dagen signalisatie-borden en de werken zijn ook aangekondigd op de website van de gemeente. Maar dat vindt de uitbater van een broodjeszaak in de straat niet voldoende. Hij was er niet op voorbereid.