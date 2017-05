Sport Gazellen van Dendermondse Rugbyclub grijpen naast de landstitel

embed

Rugby dan. De Gazellen van de Dendermondse Rugbyclub hebben naast de landstitel gegrepen. Op de Kleine Heizel in Brussel was Bosvoorde de tegenstander én de favoriet in deze finale. Dendermonde kan nog aanklampen tot 5-3, maar dan schakelt Bosvoorde een versnelling hoger. In de tweede helft diepen de Brusselaars de stand uit tot 20-3, meteen ook de eindstand. En zo grijpt Dendermonde opnieuw naast de landstitel, want ook vorig jaar was Bosvoorde te sterk.