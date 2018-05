Sport Gazellen Dendermonde pakken landstitel

En het was Dendermonde boven in de play-off finales van het rugby. Want naast de mannen pakten ook de Gazellen, dat zijn de dames, de landstitel. Dendermonde moest vol aan de bak tegen Bosvoorde. Het ging lange tijd gelijk op, tot 7-7. In een bloedstollend slot lukt Dendermonde de beslissende try. Zo pakken de Gazellen hun zesde landstitel in de geschiedenis. Een opsteker, want de Gazellen moesten het al een tijdje zonder prijs doen.