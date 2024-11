Gault&Millau: Deze restaurants scoren 15/20 of meer

Wie graag eens lekker uit eten gaat, die moet nu de oren spitsen. Want in Brussel is vanmiddag de nieuwe restaurantgids van Gault&Millau voorgesteld. En onze regio doet het weer uitstekend met enkele topnoteringen. Zo krijgen twee restaurants een 16 op 20. 't Korennaer in Nieuwkerken en Sense in Waasmunster. Atelier Gist in Geraardsbergen en Kelderman in Aalst scoren 15,5 op 20. Kelderman is ook 'Gastheer van het Jaar'. En Hofke Van Bazel, Fleur de Lin, 't Truffeltje, Kasteel van Laarne en De Bakermat krijgen een mooie 15 op 20. Voor De Bakermat in Ninove betekent dat een stijging.