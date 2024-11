Gault&Millau: 6 nieuwe streekrestaurants in de gids

Zes restaurants uit de streek hebben voor het eerst een notering in de gids van Gault&Millau gekregen. De sterkste binnenkomer is restaurant Nova in Sint-Niklaas. Het restaurant sleept meteen een knappe 14 op 20 in de wacht. Nog in het Waasland vinden we restaurant Romé in Waasmunster terug bij de nieuwkomers. Romé scoort 12,5. Ook Felix in Wetteren, Steeg in Dendermonde, en Kastaar in Ninove staan voortaan in de restaurantgids met 12,5 op 20. De collega's van Oltra, ook uit Ninove, doen het nog ietsje beter met 13/20.