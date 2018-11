Gault Millau: 51 restaurants in onze regio scoren 12 of meer

Onze streek blijft het op culinair vlak uitstekend doen. Dat blijkt uit de nieuwe Gault Millau, de bekende restaurantgids. 51 restaurants in onze streek krijgen een score van 12 op 20 of meer. En dat zijn er opnieuw een handvol meer dan het jaar voordien..... 9 restaurants krijgen zelfs een score van 15 op 20 of meer. Het beste restaurant blijft het Hof Ter Eycken in Ninove met 16 op 20. 't Korenaer in Nieuwerken-Waas en het Kasteel van Laarne krijgen een 15,5 op 20 in de gids.