Gault & Millau geeft 7 streekrestaurants een score hoger dan 15 op 20

Het beste restaurant in de streek is volgens Gault & Millau opnieuw 't Korennaer uit Nieuwkerken geworden. De culinaire gids bekroont het restaurant opnieuw met een mooie 16 op 20. Geen enkel ander restaurant in onze streek scoort even goed. Net daaronder zitten wel twee restaurants die 15,5 op 20 scoren. Dat zijn het Kasteel van Laarne en Sense in Waasmunster. Kelderman, Fleur de Lin, Hofke van Bazel en 't Truffeltje halen 15 op 20. De beste restaurants van het land zijn uiteraard Hof van Cleve in Kruisem. Voor het 19de jaar op rij haalt Peter Goossens 19,5 op 20. Het Brusselse restaurant Bon Bon scoort even goed dit jaar.