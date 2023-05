Gaslek bij Jan De Nul op de Tragelsite in Aalst is onder controle

De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijk verdacht overlijden in Sint-Niklaas. Dat bevestigt de lokale politie van de ballonstad. In de nacht van woensdag op donderdag werd in de Schoolstraat het lichaam aangetroffen van een jonge vrouw. Hoe ze om het leven is gekomen wordt momenteel nog onderzocht. Momenteel liggen alle pistes nog open, van een verdacht overlijden tot een wanhoopsdaad. De woning van de vrouw is wel verzegeld. In het belang van het onderzoek geeft de politie geen verdere commentaar. Wie met vragen zit over zelfdoding, die kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.