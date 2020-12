Gaslek aan boord van schip in Waaslandhaven

Vanmorgen maakte afvalstoffenmaatschappij OVAM bekend dat het zwerfafval in Vlaanderen de voorbije twee jaar aanzienlijk is toegenomen. Vorig jaar was sprake van 22.641 ton, en dat is een stijging met 14 procent ten opzichte van 2017. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir roept steden en gemeenten op om hun controles op te drijven. Ze gaat hen begin volgend jaar samenroepen. En honderd van de driehonderd gemeenten, die nauwelijks of niet controleren op zwerfvuil, zullen geen projectsubsidies meer krijgen. De minister wil ook de maximale GAS-boetes laten verhogen van 350 tot 500 euro, maar dat is dan weer een federale bevoegdheid.