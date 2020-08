Nieuws Gasleiding die loopt van Zelzate tot Kallo wordt vervangen, openbaar onderzoekt start

Over drie jaar starten grote werken langs de E34 tussen Zelzate en Kallo. Over heel dat traject laat de Vlaamse overheid een nieuwe, grotere gasleiding aanleggen. De huidige aardgasleiding is te klein geworden en om te voorkomen dat de Antwerpse haven zonder gas komt te zitten, moet er dus een nieuwe komen. De Vlaamse overheid geeft landbouwers en omwonenden eerst de kans om de plannen in te kijken en opmerkingen te geven.