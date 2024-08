Gasfles ontploft tijdens eetfestijn in Aalst, twee mensen met brandwonden naar ziekenhuis

In Aalst zijn deze namiddag twee mensen zwaargewond geraakt na een gasexplosie. De medewerkers van carnavalsvereniging De Popollekes waren op dat moment bezig in de keuken van parochiezaal Sint-Jan. Zij hadden net hun eetfestijn achter de rug. Wat de ontploffing heeft veroorzaakt, is nog niet geweten. De brandweer en politie kwamen snel ter plaatse. Het vuur was snel onder controle, maar de veranda van de parochiezaal is volledig weggeblazen. De twee slachtoffers werden weggebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.