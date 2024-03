Gasfles ontploft bij uitslaande brand: huis onbewoonbaar in Hofstade

In de Mottantstraat in Hofstade bij Aalst is gisteravond een zware uitslaande brand uitgebroken in de achterbouw van een woning. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer uit de woning naar buiten. Er stond ook een gasfles binnen in het huis, die door de hitte ontplofte. Niemand raakte gewond, maar het huis is onbewoonbaar. Ook een aanpalende woning liep door de hitte schade op. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is op dit moment nog niet duidelijk. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.