En dan keren we nog even terug naar Aalst. Want over twee maanden gaat daar in deelgemeente Meldert de 53e Pikkeling door. Dat is een traditioneel oogstfeest met onder andere optredens van volksdansers. En voor het eerst sinds de coronacrisis komen die weer van over de hele wereld. Onder meer groepen uit Mexico, Litouwen en Indonesië hebben hun deelname al bevestigd. Maar de organisatie is nog volop op zoek naar gastgezinnen om een week lang die jonge internationale dansers en muzikanten op te vangen. Door de coronacrisis hebben verschillende gastgezinnen afgehaakt, waardoor de zoektocht moeilijker verloopt.