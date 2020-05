Garage brandt volledig uit in Kemzeke, vermoedelijk door kortsluiting

Voor de derde keer deze week heeft de politie een achtervolging moeten houden. Die achtervolging eindigde deze keer met een crash in Overmere, bij Berlare. Op een kruispunt liep het mis. De auto raakte een boom en ging over de kop. De achtervolging begon in Lokeren. De bestuurder, een jonge man, deed daar een verkeersovertreding. Toen de politie hem daarvoor aan de kant wilde zetten, sloeg de man op de vlucht. Tijdens de achtervolging werden er snelheden tot 170 kilometer per uur gehaald. De bestuurder reed ook verschillende keren door het rode licht, en bracht verschillende andere weggebruikers in gevaar. In Overmere kwam de klopjacht tot een einde. Bij de crash raakte de jonge man gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.