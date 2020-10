Galerie Wulder zoekt dringend investeerders

Net als Aalst en tal van andere steden en gemeenten heeft nu ook de stad Zottegem het carnavalsfeest van begin volgend jaar afgelast. Het is met spijt in het hart, zo laat burgemeester Jenne De Potter weten, want de stoeten zijn ook in Zottegem jaar na jaar van bijzonder hoogstaand niveau, en trekken vele duizenden bezoekers. Maar ook hier gooien uiteraard het coronavirus en de stijgende curve roet in het eten. De volksgezondheid moet voorop staan, zo stelt het bestuur, dat in zijn beslissing ook gesteund wordt door de diverse lokale carnavalsverenigingen.