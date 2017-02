Een leerkracht van het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas heeft zich jarenlang uitgegeven als urgentiearts. En dat terwijl hij eigenlijk geen arts is, maar een verpleger. Bij zijn aanstelling legde hij een vervalst diploma voor. De school had helemaal niets in de gaten. De leerkracht presteerde ook goed en hij was populair bij de studenten. Nu negen jaar later, komt de fraude aan het licht. De man is nu preventief geschorst, in afwachting van verder onderzoek.