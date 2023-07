G-judoka en Olympisch en Belgisch kampioen Amal Ibrahimi gehuldigd in Temse

In Temse is vandaag G-sporter Amal Ibrahimi in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

Ibrahimi is een judoka van 17 jaar en werd afgelopen maand Olympisch Kampioen op de Wereldspelen in Berlijn. Dat is niet haar eerste medaille van het jaar, want eerder haalde ze ook al goud op de Special Olympics in ons land. En ze behaalde ook al een wereldtitel. Haar uitzonderlijke sportieve prestaties blijven niet onopgemerkt in haar eigen gemeente, waar ze vanmiddag plechtig gehuldigd is.