Naar de sport dan. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft g-badmintonster Man-Kei To uit Ninove net naast het brons gegrepen. De Europees kampioene verloor in haar match om het brons van de Chinese Wereldkampioene Meng Lu Yin. Het werd in twee sets twee keer 21-9. De Ninoofse wordt zo vierde op haar eerste Paralympische Spelen.