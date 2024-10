Fusieziekenhuis AZORG neemt PIT-ambulance in gebruik: "Nog veel sneller de gepaste zorg”

Het Aalsterse fusieziekenhuis AZORG heeft vandaag een PIT-ambulance in gebruik genomen. PIT staat voor Paramedisch Interventie Team. Het voertuig wordt bemand door een ambulancier èn door een spoedverpleegkundige. Op die manier wil het ziekenhuis nog sneller de juiste zorg aanbieden. Jaarlijks moet de Mug-dienst in de regio rond Aalst meer dan 3.000 keer uitrukken. Versterking van het PIT team is dus meer dan welkom.