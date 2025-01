Fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht legt nieuwe gemeentebelastingen vast

Morgen wordt op de gemeenteraad van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht de nieuwe gemeentebelasting gestemd. Die zal nu, voor alle 13 deelgemeenten, 5 procent bedragen. En dat is nadelig voor Zwijndrecht, waar de gemeentebelasting momenteel 2,5% procent is. Kruibekenaren moeten dan weer minder belastingen betalen, want zij zaten op acht procent. Voor Beveren blijft het hetzelfde, vijf procent dus. Maar volgens de oppositiepartij Vooruit is er weinig transparantie over de besteding van de nieuwe gemeentebelasting. Als er geen duidelijkheid komt, zullen ze zich morgen onthouden op de stemming.