De nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht telt ruim 87.000 inwoners in 13 deelgemeenten en heeft een oppervlakte groter dan Gent. Het fusieproces op zich verliep niet zonder slag of stoot, vooral in Zwijndrecht was er heel wat tegenkanting. En ook gisteren was het wel even wennen voor de gemeenteraadsleden uit Zwijndrecht en Kruibeke om hun eed te moeten afleggen in de Beverse raadzaal.